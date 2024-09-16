Каноист Коровашков обвинил конкурентов в своей положительной допинг-пробе
Российский каноист, участник Олимпиады-2024 в Париже Алексей Коровашков обвинил конкурентов в своей положительной допинг-пробе на эритропоэтин в 2017 году. Об этом спортсмен заявил в интервью Metaratings.
Он подчеркнул, что не сомневается в собственной невиновности. По версии Коровашкова, употреблять эритропоэтин у него не было необходимости, поскольку он выступал на коротких дистанциях. Атлет заявил, что подозревает, кто мог подмешать ему допинг, однако доказательств у него нет.
В результате допинг-скандала многократный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне был дисквалифицирован на четыре года и вернулся в спорт в 2021 году. На Играх в Париже спортсмен, выступая в двойке с Захаром Петровым, остался без медали на дистанции 500 метров из-за сильного ветра.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство WADA опровергло информацию о требовании срочно прекратить эксперимент, цель которого — пролить свет на вероятное попадание допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.
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