CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции российской стороны на решение о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

Уточняется, что апелляции были поданы Олимпийским комитетом РФ, Федерацией фигурного катания на коньках России и российскими фигуристами, входившими в состав сборной.

Причиной перераспределения медалей олимпийского турнира стала дисквалификация россиянки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В результате сборную России переместили в командном турнире с первого места на третье.

«Коллегия обсудила и пришла к выводу, что результаты Валиевой в командном соревновании... были правильно аннулированы», - говорится в сообщении.

Также CAS рассматривает апелляцию сборной Канады, которая считает, что из-за дисквалификации Валиевой бронзовые медали должны быть присуждены канадским фигуристам. Решение по этому вопросу будет вынесено позже.

Ранее российскую легкоатлетку Екатерину Гулиеву (Завьялову) лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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