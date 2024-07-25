CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой

Уточняется, что апелляции были поданы Олимпийским комитетом РФ, Федерацией фигурного катания на коньках России и российскими фигуристами, входившими в состав сборной.

Причиной перераспределения медалей олимпийского турнира стала дисквалификация россиянки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В результате сборную России переместили в командном турнире с первого места на третье.

«Коллегия обсудила и пришла к выводу, что результаты Валиевой в командном соревновании... были правильно аннулированы», - говорится в сообщении.

Также CAS рассматривает апелляцию сборной Канады, которая считает, что из-за дисквалификации Валиевой бронзовые медали должны быть присуждены канадским фигуристам. Решение по этому вопросу будет вынесено позже.

Ранее российскую легкоатлетку Екатерину Гулиеву (Завьялову) лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РЕН ТВ.

