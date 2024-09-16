Кандидатами на пост главы МОК стали семь человек

Семь человек стали кандидатами на пост руководителя Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующая информация размещена на портале МОК.

Глава МОК заявил, что не будет переизбираться на новый срок

Выборы пройдут на сессии организации 18-21 марта 2025 года в Греции. При этом кандидаты представят программы двумя месяцами ранее — в январе 2025 года.

Среди кандидатов четыре главы международных федераций: Йохан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд), Давид Лапартьян (велоспорт), Моринари Ватанабэ (гимнастика) и Себастьян Коу (World Athletics). Кроме того, среди кандидатов — сын экс-главы МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава Национального олимпийского комитета Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, а также член исполкома МОК и двукратная чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри.

Ранее председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков заявил, что Томасу Баху пора уходить с поста главы МОК.

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ФОТО: РИА Новости/Мария Плотникова
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