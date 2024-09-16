Кандидатами на пост главы МОК стали семь человек

Выборы пройдут на сессии организации 18-21 марта 2025 года в Греции. При этом кандидаты представят программы двумя месяцами ранее — в январе 2025 года.

Среди кандидатов четыре главы международных федераций: Йохан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд), Давид Лапартьян (велоспорт), Моринари Ватанабэ (гимнастика) и Себастьян Коу (World Athletics). Кроме того, среди кандидатов — сын экс-главы МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава Национального олимпийского комитета Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, а также член исполкома МОК и двукратная чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри.

Ранее председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков заявил, что Томасу Баху пора уходить с поста главы МОК.

