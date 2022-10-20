Канадский вратарь Хэммонд покинул челябинский ХК «Трактор»
Канадский голкипер Эндрю Хэммонд ушёл из челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что контракт был расторгнут по инициативе игрока. Отмечается, что канадец перешёл в «Трактор» в сентябре 2022 года.
«Сегодня Хэммонд возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», - заявил генеральный директор клуба Иван Савин.
Ранее Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских клубах КХЛ, покинуть страну, сообщает RT.
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