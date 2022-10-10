Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера ХК «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангарда» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Рябыкиным, сообщает пресс-служба омской команды.

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Генеральный менеджер коллектива Алексей Волков поблагодарил специалиста за работу, отметив, что «кардинальные изменения назрели».

«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать», - подчеркнул он, очевидно имея ввиду результаты команды, которая за 16 матчей набрала только 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Волков добавил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец.

Ранее Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских клубах КХЛ, покинуть страну, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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