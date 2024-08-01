Канадский тренер оценил последствия отсутствия России на Олимпиаде

Он подчеркнул, что турнир стал бы еще сильнее в случае присутствия российской сборной.

Напомним, Саммельвуо был тренером российских клубов «Кузбасс» и «Зенит», который финский специалист покинул 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации России на Украине.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.

