Канадский тренер оценил последствия отсутствия России на Олимпиаде

Российская сборная по волейболу была бы сложным соперником на Олимпиаде в Париже, если бы атлетов из России допустили до участия. Об этом сообщил портал Sports.ru со ссылкой на главного тренера мужской сборной Канады по волейболу Туомаса Саммельвуо.

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Он подчеркнул, что турнир стал бы еще сильнее в случае присутствия российской сборной.

Напомним, Саммельвуо был тренером российских клубов «Кузбасс» и «Зенит», который финский специалист покинул 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации России на Украине.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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