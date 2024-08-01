Канадский тренер оценил последствия отсутствия России на Олимпиаде
Российская сборная по волейболу была бы сложным соперником на Олимпиаде в Париже, если бы атлетов из России допустили до участия. Об этом сообщил портал Sports.ru со ссылкой на главного тренера мужской сборной Канады по волейболу Туомаса Саммельвуо.
Он подчеркнул, что турнир стал бы еще сильнее в случае присутствия российской сборной.
Напомним, Саммельвуо был тренером российских клубов «Кузбасс» и «Зенит», который финский специалист покинул 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации России на Украине.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета
- Самолет с освобожденными в Турции россиянами прибыл в аэропорт Внуково
- Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату
- Канадский тренер оценил последствия отсутствия России на Олимпиаде
- Еще одну женщину спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
- Эрдоган объявил 2 августа днем траура в Турции в связи с убийством Хании
- Возгорание на Омском НПЗ «Газпром нефти» потушили
- Путин помиловал иноагентов Кара-Мурзу и Яшина
- СМИ: Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы, а не ракетного удара
- Экс-вокалист «На-На» осудил уехавших из России звезд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru