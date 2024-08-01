Пловец Сомов пожаловался на олимпийский бассейн

По его словам, глубина бассейна на 85 сантиметров меньше нормы — лишь 2,15 метра вместо положенных трех метров. К тому же внизу установлено много различного оборудования, отметил Сомов.

Напомним, пловец уже завершил выступления на Олимпиаде. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и потерпел поражение в предварительных заплывах на 50 метрах вольным стилем. Сомов был единственным российским спортсменом, представлявшим страну в водных видах спорта на Олимпиаде.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что олимпийцам, принявшим участие в заплыве по Сене, теперь могут грозить холера, кожные и другие заболевания.

