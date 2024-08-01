Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.

В четвертьфинале они одержали победу над чешской парой Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой со счетом 6:1, 7:5. Синякова и Крейчикова были посеяны под вторым номером на турнире.

Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира

В полуфинале россиянкам предстоит встретиться с победительницами поединка между Кристиной Буча и Сарой Соррибес-Тормо из Испании и Людмилой Киченок и Надеждой Киченок из Украины.

В соревнованиях одиночного разряда 17-летняя Мирра Андреева уступила в первом круге, а 20-летняя Диана Шнайдер выбыла на стадии второго круга. Андреева и Шнайдер остаются последними российскими теннисистками, продолжающими участие в Олимпиаде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
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