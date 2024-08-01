Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады в Париже

В полуфинале россиянкам предстоит встретиться с победительницами поединка между Кристиной Буча и Сарой Соррибес-Тормо из Испании и Людмилой Киченок и Надеждой Киченок из Украины.

В соревнованиях одиночного разряда 17-летняя Мирра Андреева уступила в первом круге, а 20-летняя Диана Шнайдер выбыла на стадии второго круга. Андреева и Шнайдер остаются последними российскими теннисистками, продолжающими участие в Олимпиаде, передает «Радиоточка НСН».

