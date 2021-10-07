«А Серёжа – молодец». Экс-арбитр ФИФА оценил судейство в матче Италия-Испания
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил НСН, что россиянин Сергей Карасёв отсудил эту встречу «по высшему классу».
Сборная Испании смогла прервать рекордную беспроигрышную серию итальянцев из 37 матчей. Накануне в полуфинале Лиги наций УЕФА испанцы одолели «Скуадра Адзурру» со счётом 2:1. Судил этот поединок российский арбитр Сергей Карасёв, который на 30-й минуте показал первую желтую карточку Леонардо Бонуччи, а на 42-й капитан сборной Италии заработал второе предупреждение, и был удален с поля.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российский арбитр вел себя на поле безукоризненно, и речи о несправедливом судействе не идёт.
«Превосходно отсудил этот мачт Сергей Карасев, все его решения были понятны и следовали букве закона футбольных правил. Самое главное: он с первых минут показал уровень взаимоотношений футболистов и судьи на поле. Всё по правилам игры, итальянские футболисты могут винить только себя. Нужно всегда понимать, что в игре «южных» команд всегда присутствует темпераментность, эмоции и жестикуляция. По каждому эпизоду: "А что тут было?". А Серёжа – молодец. Держался уверено, спокойно. Во всяком случае, внешне демонстрировал полный контроль над игрой», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Резюмируя, эксперт отметил, что мачт смотрелся по одной простой причине – судьи не было заметно.
«Футболисты играли в футбол. Вот в чём радость и прелесть этого судейства. Когда судья не заметен – это высший класс. А появлялся он тога, когда этого требовала игровая ситуация», - заключил Хусаинов.
Между тем, капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи принес извинения за удаление в матче 1/2 финала Лиги наций против команды Испании.
«Я разозлен больше всех, прежде всего, на себя. Мне очень жаль, и я прошу прощения. Но эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!» – написал он в Instagram.
Напомним, встреча, прошедшая 6 октября в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини. Итальянцы проиграли у себя на родине впервые с 1999 года.
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