«А Серёжа – молодец». Экс-арбитр ФИФА оценил судейство в матче Италия-Испания

Сборная Испании смогла прервать рекордную беспроигрышную серию итальянцев из 37 матчей. Накануне в полуфинале Лиги наций УЕФА испанцы одолели «Скуадра Адзурру» со счётом 2:1. Судил этот поединок российский арбитр Сергей Карасёв, который на 30-й минуте показал первую желтую карточку Леонардо Бонуччи, а на 42-й капитан сборной Италии заработал второе предупреждение, и был удален с поля.

Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российский арбитр вел себя на поле безукоризненно, и речи о несправедливом судействе не идёт.

«Превосходно отсудил этот мачт Сергей Карасев, все его решения были понятны и следовали букве закона футбольных правил. Самое главное: он с первых минут показал уровень взаимоотношений футболистов и судьи на поле. Всё по правилам игры, итальянские футболисты могут винить только себя. Нужно всегда понимать, что в игре «южных» команд всегда присутствует темпераментность, эмоции и жестикуляция. По каждому эпизоду: "А что тут было?". А Серёжа – молодец. Держался уверено, спокойно. Во всяком случае, внешне демонстрировал полный контроль над игрой», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Резюмируя, эксперт отметил, что мачт смотрелся по одной простой причине – судьи не было заметно.

«Футболисты играли в футбол. Вот в чём радость и прелесть этого судейства. Когда судья не заметен – это высший класс. А появлялся он тога, когда этого требовала игровая ситуация», - заключил Хусаинов.