Калинская вышла во второй круг крупного теннисного турнира в Ухане
Представительница России Анна Калинская вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане. На старте соревнований она не оставила шансов сопернице из Венгрии Анне Бондар.
Игра закончилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки, которая имеет на турнире 10 номер посева. Во втором круге Калинская сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и представительницей США Софией Кенин.
Сегодня же, 7 октября во второй круг вышли россиянки Анастасия Потапова и Эрика Андреева. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё одна представительница России Диана Шнайдер не сумела повторить их успех, она проиграла в первом круге Лейле Фернандес из Канады.
Калинской 25 лет, в рейтинге WTA она сейчас располагается на 13 строчке. Турнир в Ухане относится к категории WTA 1000 с общим призовым фондом 3,2 миллиона долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru