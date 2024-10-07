Калинская вышла во второй круг крупного теннисного турнира в Ухане

Представительница России Анна Калинская вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане. На старте соревнований она не оставила шансов сопернице из Венгрии Анне Бондар.

Игра закончилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки, которая имеет на турнире 10 номер посева. Во втором круге Калинская сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и представительницей США Софией Кенин.