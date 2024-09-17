Кафельников заявил о деградации тенниса в России
17 сентября 202410:27
Российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил в интервью Sport 24, что теннис в России сегодня деградирует.
По его словам, причиной тому является отсутствие командных состязаний и для мужчин, и для женщин. Не лучше обстановка по тем же причинам и в других видах спорта, посетовал теннисист.
Ранее Кафельников заявил, что Международный олимпийский комитет не может требовать осуждения спецоперации со стороны российских спортсменов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru