Кафельников заявил о деградации тенниса в России

Российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил в интервью Sport 24, что теннис в России сегодня деградирует.

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По его словам, причиной тому является отсутствие командных состязаний и для мужчин, и для женщин. Не лучше обстановка по тем же причинам и в других видах спорта, посетовал теннисист.

Ранее Кафельников заявил, что Международный олимпийский комитет не может требовать осуждения спецоперации со стороны российских спортсменов.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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