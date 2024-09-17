Кафельников заявил о деградации тенниса в России

По его словам, причиной тому является отсутствие командных состязаний и для мужчин, и для женщин. Не лучше обстановка по тем же причинам и в других видах спорта, посетовал теннисист.

Ранее Кафельников заявил, что Международный олимпийский комитет не может требовать осуждения спецоперации со стороны российских спортсменов.

