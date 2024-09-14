Шарапова победила в опросе фанатов на включение в Международный зал теннисной славы
Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова выиграла в опросе на включение в Международный зал теннисной славы. Сообщение об этом опубликовано на сайте зала.
На втором месте в голосовании болельщиков оказались теннисисты из США Боб и Майк Брайан, третьим стал канадец Даниэль Нестор.
«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддержали меня во время голосования», — отметила 37-летняя Шарапова.
Для избрания в Зал теннисной славы необходимо получить не меньше 75% голосов от общего числа официальных итогов группового голосования и бонусных процентов от голосования болельщиков. Новых членов зала славы объявят в октябре, церемония включения состоится в августе 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен и Пашинян обсудили расширение отношений США и Армении
- Шарапова победила в опросе фанатов на включение в Международный зал теннисной славы
- В Ливане 13 человек пострадали из-за атаки ВВС Израиля
- В МИД Ирана назвали вымыслом обвинения Борреля в поставках ракет России
- На МКАД столкнулись пять автомобилей
- Алаудинов сообщил о дезорганизации в рядах ВСУ
- В дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
- Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты и электровелосипеды
- Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле
- Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru