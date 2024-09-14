Шарапова победила в опросе фанатов на включение в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова выиграла в опросе на включение в Международный зал теннисной славы. Сообщение об этом опубликовано на сайте зала.

На втором месте в голосовании болельщиков оказались теннисисты из США Боб и Майк Брайан, третьим стал канадец Даниэль Нестор.

«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддержали меня во время голосования», — отметила 37-летняя Шарапова.

Для избрания в Зал теннисной славы необходимо получить не меньше 75% голосов от общего числа официальных итогов группового голосования и бонусных процентов от голосования болельщиков. Новых членов зала славы объявят в октябре, церемония включения состоится в августе 2025 года.

