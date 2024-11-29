Кафельников назвал позором обнаружение допинга у ведущих теннисистов

Он назвал это позором. «То, что происходит с теннисом сейчас, это настоящий позор», - написал спортсмен.

Ранее представительница Польши Ига Свёнтек, которая занимает сейчас вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сдала положительную пробу на допинг. Она провалила допинг тест, взятый в августе в период, когда не принимала участия в соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

