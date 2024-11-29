Кафельников назвал позором обнаружение допинга у ведущих теннисистов

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал в соцсети Х допинговые дела польки Иги Свёнтек и итальянца Янника Синнера.

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Он назвал это позором. «То, что происходит с теннисом сейчас, это настоящий позор», - написал спортсмен.

Ранее представительница Польши Ига Свёнтек, которая занимает сейчас вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сдала положительную пробу на допинг. Она провалила допинг тест, взятый в августе в период, когда не принимала участия в соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СпортБольшой Теннис

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