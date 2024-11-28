Вторая ракетка мира Свёнтек отстранена на месяц за тот же допинг, что у Валиевой

Представительница Польши Ига Свёнтек, которая занимает сейчас вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сдала положительную пробу на допинг. Об этом объявило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе.

Она провалила допинг тест, взятый в августе в период, когда не принимала участия в соревнованиях. Теннисистку решено дисквалифицировать всего на один месяц. По официальной версии, в пробе обнаружен триметазидин. Им был загрязнен мелатонин польского производства, который Свёнтек принимала на фоне проблем со сном из-за смены часовых поясов.

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Таким образом, согласно выводу агентства, нарушение было не преднамеренным. Загрязнение подтверждено аккредитованной Международным антидопинговым агентством лабораторией в США и независимым научным экспертом из другой аккредитованной WADA лаборатории.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в текущем месяце ITIA назначило шестимесячную дисквалификацию теннисистке из Чехии Николе Бартунковой за тот же препарат. При этом российская фигуристка Камила Валиева за триметазидин была отстранена на четыре года.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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