Вторая ракетка мира Свёнтек отстранена на месяц за тот же допинг, что у Валиевой

Представительница Польши Ига Свёнтек, которая занимает сейчас вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сдала положительную пробу на допинг. Об этом объявило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе.

Она провалила допинг тест, взятый в августе в период, когда не принимала участия в соревнованиях. Теннисистку решено дисквалифицировать всего на один месяц. По официальной версии, в пробе обнаружен триметазидин. Им был загрязнен мелатонин польского производства, который Свёнтек принимала на фоне проблем со сном из-за смены часовых поясов.