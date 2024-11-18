Теннисист Синнер выиграл итоговый турнир ATP

Итальянец Янник Синнер выиграл итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходивший в Турине.

В финале Синнер — первая ракетка мира — обошел теннисиста из США Тейлора Фрица. Итальянец обыграл соперника со счетом 6:4, 6:4.

Янник Синнер завоевал 18-й титул ATP и выиграл итоговый турнир ассоциации впервые в карьере.

Ранее россиянин Андрей Рублев снялся с турнира ATP во французском Меце из-за подозрения на травму брюшной полости.

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ФОТО: РИА Новости
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