Дзюба выступил против системы Fan ID
Экс-капитан сборной России по футболу и нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба считает, что система Fan ID в будущем может быть отменена.
«Считаю ли я, что Fan ID могут убрать? Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло», - цитирует футболиста «РБ Спорт».
Он призвал функционеров сделать так, чтобы фанаты вернулись на трибуны. Форвард отметил, что спортсмены играют ради болельщиков, и эта система система идет во вред как игрокам, так и зрителям на стадионе.
Ранее российские футбольные клубы предложили упростить получение Fan ID, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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