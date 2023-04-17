Дзюба выступил против системы Fan ID

Экс-капитан сборной России по футболу и нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба считает, что система Fan ID в будущем может быть отменена.

Семак заявил, что не понимает, почему Дзюба на него обиделся

«Считаю ли я, что Fan ID могут убрать? Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Он призвал функционеров сделать так, чтобы фанаты вернулись на трибуны. Форвард отметил, что спортсмены играют ради болельщиков, и эта система система идет во вред как игрокам, так и зрителям на стадионе.

Ранее российские футбольные клубы предложили упростить получение Fan ID, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:БолельщикиФутболАртем Дзюба

Горячие новости

Все новости

партнеры