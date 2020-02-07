К пытавшейся уйти из жизни гимнастке Солдатовой врачи никого не пускают
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая на днях пыталась покончить с собой, находится под присмотром медиков. Посетителей к ней не впускают, сообщает РИА Новости.
21-летняя гимнастка находится в психосоматическом отделении в состоянии средней тяжести, сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает RT.
Александру Солдатову отправили в клинику в четверг, 6 февраля с порезом руки. По данным СМИ, спортсменка собиралась покончить с собой. Сама девушка заявила, что это был всего лишь несчастный случай.
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