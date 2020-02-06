Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку суицида

В Москве после попытки самоубийства госпитализирована российская гимнастка Александра Солдатова, сообщает АГН Москва со ссылкой на источник в оперативных службах.

Отмечается, что 21-летняя спортсменка поступила в больницу 5 февраля, у девушки диагностировали булимию (расстройство приема пищи).

Солдатова – четырехкратная чемпионка мира, также она завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль мировых первенств. Кроме того, она трижды побеждала на чемпионатах Европы.

Прошлой осенью гимнастка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, проходившего в Португалии, передает Life.ru

