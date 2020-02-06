Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства

6 февраля 202017:44

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы пыталась свести счеты с жизнью.

На своей странице в Instagram спортсменка написала, что ее госпитализация связана с тем, что во время завтрака она порезалась острым ножом.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что Солдатова якобы пыталась покончить с собой на фоне булимии (пищевого расстройства).

В свою очередь тренер Солдатовой Анна Дьяченко так же заявила телеканалу «360», что та попала в больницу из-за «небольшого недомогания».

Несколько дней назад гимнастка была не допущена до московского этапа Гран-при. В последнее время спортсменку преследуют проблемы со здоровьем. К примеру, на финальном этапе Кубка вызова в Португалии в начале сентября прошлого года гимнастка упала в обморок. Кроме того, ей пришлось пропустить последний чемпионат мира в Азербайджане, сообщает сайт KP.Ru

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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