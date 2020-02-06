Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы пыталась свести счеты с жизнью.

На своей странице в Instagram спортсменка написала, что ее госпитализация связана с тем, что во время завтрака она порезалась острым ножом.