Израильскую пловчиху освистали на церемонии награждения на ЧМ в Дохе

По словам спортсменки, она сделала это ради Израиля и гордится этим, даже если это кому-то не нравится. Горбенко сказала, что много работала ради этой медали и не откажется от нее. «Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать», - цитирует чемпионку Sportbladet.

Чемпионат мира в Катаре проходил со 2 февраля, накануне он завершился.

Ранее призера чемпионатов РФ по плаванию Игоря Головина дисквалифицировали за допинг.



