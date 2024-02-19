Израильскую пловчиху освистали на церемонии награждения на ЧМ в Дохе
Пловчиху Анастасию Горбенко из Израиля освистали на церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе (Катар).
20-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
По словам спортсменки, она сделала это ради Израиля и гордится этим, даже если это кому-то не нравится. Горбенко сказала, что много работала ради этой медали и не откажется от нее. «Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать», - цитирует чемпионку Sportbladet.
Чемпионат мира в Катаре проходил со 2 февраля, накануне он завершился.
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