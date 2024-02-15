Призера чемпионатов РФ по плаванию Головина дисквалифицировали за допинг

В пресс-службе агентства уточнили, что 34-летний спортсмен получил пятилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Дисквалифицировать спортсмена... начиная с даты вынесения решения, а именно с 19 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 9 января 2024 года», - говорится в заявлении РУСАДА.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) оправдал трёхкратного чемпиона мира россиянина Илью Фролова по делу об употреблении допинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

