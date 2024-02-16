Канада подаст апелляцию на перераспределение наград фигуристам на Олимпиаде-2022
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады подадут апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, говорится на сайте Skate Canada.
Ранее ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро - японцам, канадцы остались на четвертой строчке.
Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева не может тренировать других спортсменов, но сохраняет возможность участия в ледовых шоу, отмечает «Радиоточка НСН». Об этом заявили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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