Избитый на матче «Ахмат» - «Спартак» судья не стал давать комментарии об инциденте

Головка назвал произошедшее «рабочим моментом».

«Я, к сожалению, не имею права ничего комментировать. У меня есть судейский кодекс, по которому я работаю. Я подписывал его. Всё, что есть в прессе, это всё. Вы извините, но комментировать мне нельзя. Со здоровьем всё нормально, был рабочий момент, но я жив и здоров. Подробности нельзя мне вам рассказывать», - сказал судья.

Напомним, нападение на Головко произошло после финального свистка. По данным официального канала РПЛ, в рукоприкладстве замешан один из сотрудников чеченского клуба. Telegram-канал Baza сообщает о Сайд-Хусейне Алханове, сотруднике службы безопасности «Ахмата», отец которого является советником Рамзана Кадырова по спорту.

Ранее РПЛ «Ахмат» заявил, что судью избил болельщик, который смог прорваться на поле. В клубе принесли извинения арбитру, игроками и болельщиками.

