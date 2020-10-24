Избитый на матче «Ахмат» - «Спартак» судья не стал давать комментарии об инциденте
Главный судья матча молодёжного первенства России «Ахмат» - «Спартак» в Грозном Богдан Головко, который был избит после игры, отказался давать комментарии по поводу инцидента, сообщает издание «Подъём».
Головка назвал произошедшее «рабочим моментом».
«Я, к сожалению, не имею права ничего комментировать. У меня есть судейский кодекс, по которому я работаю. Я подписывал его. Всё, что есть в прессе, это всё. Вы извините, но комментировать мне нельзя. Со здоровьем всё нормально, был рабочий момент, но я жив и здоров. Подробности нельзя мне вам рассказывать», - сказал судья.
Напомним, нападение на Головко произошло после финального свистка. По данным официального канала РПЛ, в рукоприкладстве замешан один из сотрудников чеченского клуба. Telegram-канал Baza сообщает о Сайд-Хусейне Алханове, сотруднике службы безопасности «Ахмата», отец которого является советником Рамзана Кадырова по спорту.
Ранее РПЛ «Ахмат» заявил, что судью избил болельщик, который смог прорваться на поле. В клубе принесли извинения арбитру, игроками и болельщиками.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 521 / сут.
Умерли
25 821+296 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 567 / сут.
- Избитый на матче «Ахмат» - «Спартак» судья не стал давать комментарии об инциденте
- В НКР заявили о 37 жертвах вооруженного конфликта
- В России за прошедшие сутки зарегистрирован 16 521 новый случай коронавируса
- В США извинились перед российскими учёными за отказ публиковать статью
- В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru