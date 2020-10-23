СМИ: футбольного судью избили после матча в Грозном

Футбольного судью Богдана Головко избили в Грозном после матча молодёжных составов «Ахмата» и «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в протоколе игры указано, что по окончании встречи посторонние вышли на поле и напали на судью, «нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину». Кроме того, нападавшие зашли в судейскую комнату и нецензурно выразили своё недовольство.

Ранее инцидент с нападением на судью произошёл на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Экс-футболист сборной России Роман Широков после получения красной карточки ударил футбольного рефери Никиту Данченкова. Против Широкова возбудили уголовное дело, футболисту может грозить штраф, обязательные или исправительные работы, или четыре месяца ареста. Сейчас бывший игрок национальной сборной под подпиской о невыезде.

