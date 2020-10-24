Футбольный клуб «Ахмат» извинился за избиение арбитра
ФК "Ахмат" прокомментировал инцидент с избиением судьи, произошедший в Грозном в пятницу 23 октября, руководство клуба принесло свои извинения пострадавшему, а также участникам матча. Информация опубликована на официальном сайте организации.
В сообщении сказано, что неправомерные действия в отношении судьи Головко были произведены болельщиком. Также "Ахмат" заявил о проведении собственного расследования и о наказании, которое понесут сотрудники, допустившие подобный эпизод.
Ранее СМИ сообщили о том, что футбольного судью Богдана Головко избили в Грозном после окончания матча 7-го тура Молодежного Первенства между командами "Ахмат" и "Спартак". На поле выбежал неизвестный и нанес несколько ударов ногой главному арбитру. Службы безопасности выдворили мужчину за пределы стадиона.
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