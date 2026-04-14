Сокращение количества легионеров с формулы 13+8 до 12+7 повлияет на ситуацию на поле разве что на 0,01%, однако деньги вместо развития отечественного футбола уйдут не туда. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков.

Минспорт РФ подготовил проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, согласно проекту, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи (12+7). В дальнейшем схема должна прийти к формату 10+5. Терюшков назвал это бессмысленным.