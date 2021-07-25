Италия обыграла женскую сборную России по волейболу в первом матче ОИ
Волейболистки российской сборной потерпели поражение от команды Италии в матче первого тура группового этапа Олимпийских игр в Токио, сообщает «Интерфакс».
Итог встречи - 3:0 (25:23, 25:19, 25:14) в пользу итальянок.
Команды представляют группу В, в которой также Турция, Китай, США, Аргентина.
Напомним, в субботу в Токио разыграли 11 комплектов наград. Самое большое число медалей завоевали спортсмены сборной Китая – сразу три золотых и одну бронзовую. Сборные Италии и Япония получили по одной золотой и серебряной медали.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН (https://t.me/nsnfm)».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 947 / сут.
Умерли
153 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+21 952 / сут.
- Италия обыграла женскую сборную России по волейболу в первом матче ОИ
- Россия может создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
- В Бурятии нашли обломки пропавшего Ан-2
- Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Подмосковье
- Работников нижегородских отелей и курьеров обязали привиться от коронавируса
- В автоаварии под Орлом пострадали шесть человек
- Washington Post: Байден заслуживает импичмент из-за «Северного потока — 2»
- В Ленинградской области в автоаварии погибли три человека
- Отстыковку российского модуля «Пирс» от МКС перенесли на 26 июля
- В Московском зоопарке вылупились птенцы редкой дрофы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru