Италия обыграла женскую сборную России по волейболу в первом матче ОИ

Волейболистки российской сборной потерпели поражение от команды Италии в матче первого тура группового этапа Олимпийских игр в Токио, сообщает «Интерфакс».

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Итог встречи - 3:0 (25:23, 25:19, 25:14) в пользу итальянок.

Команды представляют группу В, в которой также Турция, Китай, США, Аргентина.

Напомним, в субботу в Токио разыграли 11 комплектов наград. Самое большое число медалей завоевали спортсмены сборной Китая – сразу три золотых и одну бронзовую. Сборные Италии и Япония получили по одной золотой и серебряной медали.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН (https://t.me/nsnfm)».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ВолейболОлимпийские Игры
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