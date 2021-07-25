Италия обыграла женскую сборную России по волейболу в первом матче ОИ

Итог встречи - 3:0 (25:23, 25:19, 25:14) в пользу итальянок.

Команды представляют группу В, в которой также Турция, Китай, США, Аргентина.

Напомним, в субботу в Токио разыграли 11 комплектов наград. Самое большое число медалей завоевали спортсмены сборной Китая – сразу три золотых и одну бронзовую. Сборные Италии и Япония получили по одной золотой и серебряной медали.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН (https://t.me/nsnfm)».

