Россияне завоевали две медали на ОИ-2020
Российские спортсмены завоевали серебро и бронзу в первый медальный день летней Олимпиады-2020 в Токио.
Россиянка Анастасия Галашина стала первой отечественной медалисткой на ОИ-2020, принеся своей команде серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг завоевал отечественный тхэквондист Михаил Артамонов.
Таким образом, россияне по числу медалистов разделила место с Сербией, а по общему количеству наград находятся на шестом месте.
Напомним, в субботу в Токио разыграли 11 комплектов наград. Самое большое число медалей завоевали спортсмены сборной Китая – сразу три золотых и одну бронзовую. Сборные Италии и Япония получили по одной золотой и серебряной медали.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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