Россияне завоевали две медали на ОИ-2020

Россиянка Анастасия Галашина стала первой отечественной медалисткой на ОИ-2020, принеся своей команде серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг завоевал отечественный тхэквондист Михаил Артамонов.

Таким образом, россияне по числу медалистов разделила место с Сербией, а по общему количеству наград находятся на шестом месте.

Напомним, в субботу в Токио разыграли 11 комплектов наград. Самое большое число медалей завоевали спортсмены сборной Китая – сразу три золотых и одну бронзовую. Сборные Италии и Япония получили по одной золотой и серебряной медали.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

