СМИ: у фигуриста Костомарова обнаружили поражение головного мозга
Врачи обнаружили у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражение четверти головного мозга, сообщает Telegram-канал Shot.
По мнению медиков, инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг спортсмена.
По данным Shot, у Костомарова развивается внутримозговая гематома больших полушарий, его состояние врачи оценивают, как критическое.
Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристу поставили дренаж для выведения жидкости из левого лёгкого, в котором образовался фиброз, сообщает RT.
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