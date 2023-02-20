СМИ: у фигуриста Костомарова обнаружили поражение головного мозга

Врачи обнаружили у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражение четверти головного мозга, сообщает Telegram-канал Shot.

Главврач «Коммунарки» Проценко рассказал о лечении Костомарова

По мнению медиков, инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг спортсмена.

По данным Shot, у Костомарова развивается внутримозговая гематома больших полушарий, его состояние врачи оценивают, как критическое.

Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристу поставили дренаж для выведения жидкости из левого лёгкого, в котором образовался фиброз, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпортсменыБолезньФигуристыВрачи
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