Исполком WADA обсудит судьбу РУСАДА 9 декабря

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании 9 декабря. Как пишет ТАСС, в рамках этого заседания будет рассмотрена рекомендация комитета по соответствию.

Функционеры изучат отчёт, который посвящён несоответствиям данных из Московской антидопинговой лаборатории, полученных в WADA в январе 2019-го. В отчёте также содержатся ответы российских властей на список вопросов, включая технические.

Отмечается, что РУСАДА могут лишить статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства. В таком случае нашей стране грозит отстранение не только от летней Олимпиады в Токио, которая пройдёт в 2020 году, но и от зимних Игр в Пекине в 2022-м.