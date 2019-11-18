Исполком WADA обсудит судьбу РУСАДА 9 декабря
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании 9 декабря. Как пишет ТАСС, в рамках этого заседания будет рассмотрена рекомендация комитета по соответствию.
Функционеры изучат отчёт, который посвящён несоответствиям данных из Московской антидопинговой лаборатории, полученных в WADA в январе 2019-го. В отчёте также содержатся ответы российских властей на список вопросов, включая технические.
Отмечается, что РУСАДА могут лишить статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства. В таком случае нашей стране грозит отстранение не только от летней Олимпиады в Токио, которая пройдёт в 2020 году, но и от зимних Игр в Пекине в 2022-м.
Ранее НСН писала, что никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед тем, как информация была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), не было. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил российский министр спорта Павел Колобков.
По словам Колобкова, на ближайшей встрече с WADA многие вопросы будут разъяснены. Он отметил, что речь идёт, в частности, о техническом вопросе – его должны обсуждать между собой эксперты. Их, по мнению министра спорта России, не стоит привязывать к спортсменам. Такие вопросы вызывают только нервозность у атлетов, тренеров, федераций.
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