WADA призывают подождать мнения экспертов о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает необходимым подождать мнения эксперта относительно возможных фальсификаций с лабораторными данными Московской лаборатории. Об этом сообщает РБК со ссылкой на менеджера WADA по коммуникациям Джеймса Фитцджеральда.



Радио RFI со ссылкой на главу WADA Крейга Риди ранее сообщало, что в 24 террабайтах данных Московской лаборатории обнаружены манипуляции, и это видно "воочию". Однако агентство отмечает, что на вопрос, говорил ли Крейг Риди о манипуляциях в данном интервью, Фитцджеральд ответил, что не может быть уверен в правильности перевода и не помнит точных формулировок Риди.

Также менеджер подчеркнул, что несоответствия, обнаруженные WADA, Риди не будет комментировать до получения отчета экспертов. Ранее стало известно, что новый глава WADA Витольд Банька будет максимально объективным в вопросах соответствия РУСАДА стандартам WADA.

