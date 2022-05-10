Исполком УЕФА утвердил новый формат еврокубков
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба организации.
Новый регламент предусматривает увеличение количество участников до 36 команд в каждом турнире. Вместо групп по четыре клуба в каждой будет использоваться швейцарская система.
В частности, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют по восемь матчей против восьми различных соперников, восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, оказавшиеся на местах с 9-го по 24-е будут бороться за выход в плей-офф в рамках двухматчевого противостояния.
Ранее исполнительный комитет УЕФА объявил заявку, поданную Футбольным союзом России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и в 2032, неприемлемой.
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