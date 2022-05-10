Исполком УЕФА утвердил новый формат еврокубков

Новый регламент предусматривает увеличение количество участников до 36 команд в каждом турнире. Вместо групп по четыре клуба в каждой будет использоваться швейцарская система.

В частности, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют по восемь матчей против восьми различных соперников, восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, оказавшиеся на местах с 9-го по 24-е будут бороться за выход в плей-офф в рамках двухматчевого противостояния.

Ранее исполнительный комитет УЕФА объявил заявку, поданную Футбольным союзом России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и в 2032, неприемлемой.

