Исполком УЕФА утвердил новый формат еврокубков

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба организации.

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Новый регламент предусматривает увеличение количество участников до 36 команд в каждом турнире. Вместо групп по четыре клуба в каждой будет использоваться швейцарская система.

В частности, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют по восемь матчей против восьми различных соперников, восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, оказавшиеся на местах с 9-го по 24-е будут бороться за выход в плей-офф в рамках двухматчевого противостояния.

Ранее исполнительный комитет УЕФА объявил заявку, поданную Футбольным союзом России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и в 2032, неприемлемой.

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ФОТО: Срингер
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