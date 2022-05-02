УЕФА признал заявку РФ на проведение ЧЕ 2028 и 2032 неприемлимой

Исполнительный комитет УЕФА объявил заявку, поданную Футбольным союзом России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и в 2032, неприемлемой. Об этом сообщается в сообщении на сайте организации.

Ранее в конце марта стало известно, что Россия, Турция и Великобритания/Ирландия подали заявки на проведение ЕВРО-2028, Италия, Россия и Турция - на ЕВРО-2032.

Оглашение хозяев ЕВРО-2028 и ЕВРО-2032 состоится в сентябре 2023 года.

