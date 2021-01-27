Исполком МОК обсудит подготовку к летним Олимпийским играм в Токио

Основной темой заседания станет проведение соревнований в условиях пандемии, так как до летних Олимпийских игр осталось меньше полугода: церемония открытия намечена на 23 июля. В повестку заседания войдут доклады о подготовке к Олимпиадам в ближайшие 7 лет (в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах), а также обсуждение юношеских Олимпийских игр.

Агентство отмечает, что японские власти ранее заявляли о намерении отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году. Правительство страны и МОК отрицают это предположение, однако вероятность отмены соревнований в японской столице всё же сохраняется. Президент организации Томас Бах в связи с этим заявил о нескольких вероятных вариантах проведения Игр.

ТАСС передает, что исполком МОК рассчитывает на масштабную кампанию по вакцинации от COVID-19, чтобы повысить вероятность проведения соревнований. Также исполкому необходимо будет принять решение по спортсменам из России, которым будет запрещено использовать национальную символику при участии в Играх.

