Исполком МОК обсудит подготовку к летним Олимпийским играм в Токио
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) в среду 27 января в ходе онлайн-заседания обсудит подготовку к летним Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
Основной темой заседания станет проведение соревнований в условиях пандемии, так как до летних Олимпийских игр осталось меньше полугода: церемония открытия намечена на 23 июля. В повестку заседания войдут доклады о подготовке к Олимпиадам в ближайшие 7 лет (в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах), а также обсуждение юношеских Олимпийских игр.
Агентство отмечает, что японские власти ранее заявляли о намерении отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году. Правительство страны и МОК отрицают это предположение, однако вероятность отмены соревнований в японской столице всё же сохраняется. Президент организации Томас Бах в связи с этим заявил о нескольких вероятных вариантах проведения Игр.
ТАСС передает, что исполком МОК рассчитывает на масштабную кампанию по вакцинации от COVID-19, чтобы повысить вероятность проведения соревнований. Также исполкому необходимо будет принять решение по спортсменам из России, которым будет запрещено использовать национальную символику при участии в Играх.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Исполком МОК обсудит подготовку к летним Олимпийским играм в Токио
- Законопроект о ратификации СНВ-3 рассмотрит Госдума
- Путин и Байден договорились «постоянно общаться»
- Байден в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке суверенитета Украины
- Путин поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru