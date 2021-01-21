Глава МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся в любом случае. Об этом сообщает агентство Kyodo.
«В настоящий момент у нас нет никакой причины полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио», — заявил Бах в ответ на сообщения о том, что игры снова могут не состояться на фоне пандемии.
Бах также выразил уверенность, что соревнования пройдут безопасно и успешно, отмечает RT.
Ранее член МОК Ричард Паунд заявил, что Олимпиада в Токио отменена не будет.
Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее поддержал идею использовать песню «Катюша» на Олимпийских играх вместо гимна России, передает Ura.ru.
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