Глава МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся в любом случае. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«В настоящий момент у нас нет никакой причины полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио», — заявил Бах в ответ на сообщения о том, что игры снова могут не состояться на фоне пандемии.