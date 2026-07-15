«Золотой дубль» и «Матч»: Какие фильмы о футболе смотрят россияне
Среди прочих фильмов о футболе россияне чаще всего смотрят картину 2025 года «Золотой дубль» о том, как легендарный форвард Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» с Егором Бероевым и Ксенией Алферовой, следует из исследования онлайн-кинотеатра «КИОН».
К популярным фильмам о футболе россияне относят в общей сложности 11 проектов. Среди них спортивная комеди «Больше чем футбол» 2025 года с Алексеем Воробьевым, Иваном Охлобыстиным и Романом Мадяновым. Топ-3 замыкает драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» 2021 года об истории клуба «Динамо» в послевоенном Лондоне. Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Макар Запорожский и Павел Трубинер.
В рейтинге также представлен режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» и картина «Нефутбол» с Любовью Аксёновой и Егором Корешковым о женском футболе. Среди зарубежного кино россияне выделяют байопик «Пеле: Рождение легенды» с Кевином де Паулой в роли самого Пеле.
Топ дополняет сериал «В созвездии Стрельца» (2015) с Дмитрием Власкиным в роли Эдуарда Стрельцова.
Среди аудитории фильмов о футболе 59% мужчин и 41% женщин. Подобный контент чаще выбирают для себя россияне от 35 до 54 лет, проживающие в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Татарстане.
Ранее актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников заявил НСН, что среди российских фильмов современности лучшими можно назвать семейную картину «Чебурашка» и очень удачную и захватывающую ленту «Салют-7».
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