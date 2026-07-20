ЦБ сообщил о переносе сроков плановых ремонтов на сибирских НПЗ

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расположенных в Сибири, перенесены на осень 2026 года для обеспечения достаточного предложения топлива на внутреннем рынке в летний период. Об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике, сообщает ТАСС.

В мае и июне объемы переработки на этих предприятиях заметно выросли. Крупные заводы, входящие в состав вертикально-интегрированных холдингов, работали при полной загрузке мощностей и перерабатывали рекордные объемы сырья, говорится в докладе ЦБ.