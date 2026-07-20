ЦБ сообщил о переносе сроков плановых ремонтов на сибирских НПЗ

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расположенных в Сибири, перенесены на осень 2026 года для обеспечения достаточного предложения топлива на внутреннем рынке в летний период. Об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике, сообщает ТАСС.

В мае и июне объемы переработки на этих предприятиях заметно выросли. Крупные заводы, входящие в состав вертикально-интегрированных холдингов, работали при полной загрузке мощностей и перерабатывали рекордные объемы сырья, говорится в докладе ЦБ.

В российских регионах начали массово распродавать АЗС

Независимые нефтеперерабатывающие предприятия, ранее сталкивавшиеся с проблемами обеспечения сырьем и спросом, также улучшили производственные показатели. Одно из региональных НПЗ почти вдвое увеличило загрузку мощностей, принимая давальческое сырье, а другое зафиксировало рост спроса со стороны коммерческих потребителей.

Томский нефтепереработчик отметил возросший спрос на топливо в северных районах области, а также со стороны нефтегазовых и химических предприятий, уточнили эксперты Центробанка. В течение текущего года эта компания намерена запустить новое оборудование в рамках третьей очереди завода.

Между тем из-за дефицита бензина на АЗС в России начало дорожать газомоторное топливо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
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