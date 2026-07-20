ЦБ сообщил о переносе сроков плановых ремонтов на сибирских НПЗ
Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расположенных в Сибири, перенесены на осень 2026 года для обеспечения достаточного предложения топлива на внутреннем рынке в летний период. Об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике, сообщает ТАСС.
В мае и июне объемы переработки на этих предприятиях заметно выросли. Крупные заводы, входящие в состав вертикально-интегрированных холдингов, работали при полной загрузке мощностей и перерабатывали рекордные объемы сырья, говорится в докладе ЦБ.
Независимые нефтеперерабатывающие предприятия, ранее сталкивавшиеся с проблемами обеспечения сырьем и спросом, также улучшили производственные показатели. Одно из региональных НПЗ почти вдвое увеличило загрузку мощностей, принимая давальческое сырье, а другое зафиксировало рост спроса со стороны коммерческих потребителей.
Томский нефтепереработчик отметил возросший спрос на топливо в северных районах области, а также со стороны нефтегазовых и химических предприятий, уточнили эксперты Центробанка. В течение текущего года эта компания намерена запустить новое оборудование в рамках третьей очереди завода.
Между тем из-за дефицита бензина на АЗС в России начало дорожать газомоторное топливо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦБ сообщил о переносе сроков плановых ремонтов на сибирских НПЗ
- Вышел первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день»
- От хуков до алгоритмов: Как тренды из соцсетей стали «двигателем» хитов
- В Германии назвали главную проблему для переговоров с Россией
- Дали кредит: Как Бернэму «выжить» на посту премьера Великобритании
- ВС РФ нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах ВСУ судам
- Свободно «замахали»: Филолог обвинил социальные сети в падении грамотности у россиян
- Россия выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу
- ФИФА объявила о расследовании поведения игроков сборной Аргентины
- Российские гроссмейстеры назвали лучшие фильмы о шахматах