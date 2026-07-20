Вышел первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день»
Кинокомпания Marvel представила первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день». В нём показали многих персонажей, которые будут бороться против главного злодея - Доктора Дума, в исполнении Роберта Дауни-младшего.
В частности, в новой ленте, выход которой запланирован на 18 декабря, появятся Люди Икс, в том числе доктор Ксавьер (Патрик Стюарт) и Магнето (Иэн Маккеллен). Также будет Фантастическая четвёрка, Человек-муравей (Пол Радд), Чёрная Пантера (Летишиа Райт) и Елена Белова (Флоренс Пью).
Кроме того, против Дума выступят Тор в исполнении Криса Хемсворта и Капитан Америка, которого сыграет Крис Эванс. Появление Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) и Человека-паука (Том Холланд) пока в Marvel не подтвердили.
Ранее режиссёры Энтони и Джо Руссо объявили, что в сентябре будет перевыпущен фильм «Мстители: Финал». Расширенная версия, по их словам, свяжет пятую часть «Мстителей» с историей, которая будет рассказана в ленте «Мстители: Судный день», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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