Экспорт российский пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года
Прогноз по экспорту пшеницы из РФ в июле 2026 года снижен до 1,5 млн тонн с прежних 2 млн тонн, говорится в сообщении «СовЭкон» –ведущего российского аналитического центра, специализирующийся на исследовании рынков сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет «Интерфакс».
Если данный прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия вывезла 1,4 млн тонн пшеницы. Для сравнения, в июле 2025 года экспорт составил 2,1 млн тонн, а средний показатель за последние пять лет находится на уровне 3,1 млн тонн.
Главной причиной снижения аналитики называют ограничения навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление на объемы поставок оказывает слабый спрос со стороны традиционных покупателей российского зерна, таких как Египет и Турция.
Между тем сельскохозяйственные предприятия Алтайского края прогнозируют снижение урожайности пшеницы, рапса, гречихи и ячменя на 30–50%,, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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