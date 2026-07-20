Экспорт российский пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года

Прогноз по экспорту пшеницы из РФ в июле 2026 года снижен до 1,5 млн тонн с прежних 2 млн тонн, говорится в сообщении «СовЭкон» –ведущего российского аналитического центра, специализирующийся на исследовании рынков сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет «Интерфакс».

Если данный прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия вывезла 1,4 млн тонн пшеницы. Для сравнения, в июле 2025 года экспорт составил 2,1 млн тонн, а средний показатель за последние пять лет находится на уровне 3,1 млн тонн.