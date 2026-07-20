«Новый британский премьер имеет значительный кредит доверия внутри партии. С другой стороны, в ситуации ничего не поменялось, он будет иметь все те же проблемы внутри страны. Поэтому здесь вопрос, насколько он сможет эти проблемы как-то решать. Есть проблемы, связанные со службой здравоохранения, есть проблемы, связанные с бюджетом, с тем, что они хотят увеличивать военный бюджет на фоне дефицита, болезненный миграционный вопрос. Без внешней рабочей силы Британия не может… И так далее, проблем много. Ему придется лавировать между своими убеждениями и необходимостью проводить реформы, сводить бюджетные проблемы к минимуму. Если кредит доверия он растеряет за 100-200 дней, он повторит судьбу Стармера. Ста дней для крупных реформ мало, но полгода или восемь месяцев - вполне», - рассказала она.

По ее словам, по поводу отношения к украинскому конфликту ничего не изменится.

«Проблемы с заменой лидера не решаются самостоятельно. Преодоление этих проблем – это вопрос его выживаемости. По поводу отношения к украинскому конфликту ничего не изменится. Это единственный вопрос, по которому существует консенсус среди всех партий Великобритании. России не стоит ожидать позитивных изменений. Конечно, оппозиционные партии будут его шпынять тем, что он невыбранный премьер, не с ним партия выиграла выборы. Досрочные выборы он назначать не будет, постарается довести этот цикл», - добавила собеседница НСН.

Ранее политолог Борис Межуев указал, что перемен в отношении Лондона к Москве после смены британского премьера ждать не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

