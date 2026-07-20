Политики в Германии ждут подходящего момента для начала переговоров с Россией, но он не наступит, так как они верят в серьезный военный успех Украины, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.



В Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. За это экс-глава администрации канцлера при правлении Ангелы Меркель в 2009-2013 Рональд Пофалла. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники. Рар призвал не рассчитывать на какие-то успехи.