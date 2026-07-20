В Германии назвали главную проблему для переговоров с Россией
Запад не может решиться на диалог, хотя понимает его необходимость, заявил НСН Александр Рар.
Политики в Германии ждут подходящего момента для начала переговоров с Россией, но он не наступит, так как они верят в серьезный военный успех Украины, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
В Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. За это экс-глава администрации канцлера при правлении Ангелы Меркель в 2009-2013 Рональд Пофалла. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники. Рар призвал не рассчитывать на какие-то успехи.
«Господин Пофалла был сопредседателем форума “Петербургский диалог”, который он и закрыл три года назад. Он действительно встречается с российской стороной, и это очень похвально. Есть попытки сохранять общение в определенном русле, но ни правительство, ни партии Германии не помогают ему развиваться — не мешают и не поддерживают. Пока рано говорить, что здесь есть какие-то секретные переговоры, поскольку в них не участвуют люди из ведомства канцлера. Раньше, когда Меркель надо было пообщаться с Москвой за закрытыми дверями, то приезжали люди из ее управления, которые имели мандат на переговоры. А сейчас общение идет с людьми, у которых его нет. Это частные инициативы», — объяснил он.
Рар добавил, почему в Германии не начинают официальные переговоры с Россией.
«Переговоры возможны только тогда, когда немецкое правительство пойдет на предложение российской стороны и, наконец, назначит для ЕС переговорщика. Путин выдвинул эту идею три или четыре месяца назад, но нет никаких дискуссий по поводу того, кого отправить Германии. Я не вижу серьезных намерений ни со стороны Евросоюза, ни со стороны ФРГ, хотя все больше политиков понимают, что необходимо вести переговоры. Они выжидают верный момент, чтобы всем было выгодно, включая Украину и Европу, но ожидание затягивается, потому что Украина не побеждает. Запад хочет видеть большие результаты в пользу украинцев, но их нет. Поэтому ждет и отказывается», — указал он.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в разговоре с НСН назвал условия для переговоров России и Украины.
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