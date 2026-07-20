Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026
Футболист Лионель Месси не полетел в Аргентину после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает аргентинская Ассоциация футбола (АФА).
Уточняется, что на родину также не поехали ещё девять игроков сборной Аргентины. В их числе Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Кристиан Ромеро и Нахуэль Молина.
«Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую в разные пункты назначения. Они вернутся в свои клубы или будут отдыхать», - отметили в АФА.
По данным телеканала TyC Sports, остальные члены команды вырнутся на родину 21 июля, однако какой-либо церемонии встречи или празднования не плпнируется.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала расследование поведения игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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