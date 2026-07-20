Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

Футболист Лионель Месси не полетел в Аргентину после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает аргентинская Ассоциация футбола (АФА).

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Уточняется, что на родину также не поехали ещё девять игроков сборной Аргентины. В их числе Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Кристиан Ромеро и Нахуэль Молина.

«Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую в разные пункты назначения. Они вернутся в свои клубы или будут отдыхать», - отметили в АФА.

По данным телеканала TyC Sports, остальные члены команды вырнутся на родину 21 июля, однако какой-либо церемонии встречи или празднования не плпнируется.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала расследование поведения игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ashley Landis / AP
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