Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

Уточняется, что на родину также не поехали ещё девять игроков сборной Аргентины. В их числе Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Кристиан Ромеро и Нахуэль Молина.

«Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую в разные пункты назначения. Они вернутся в свои клубы или будут отдыхать», - отметили в АФА.

По данным телеканала TyC Sports, остальные члены команды вырнутся на родину 21 июля, однако какой-либо церемонии встречи или празднования не плпнируется.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала расследование поведения игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

