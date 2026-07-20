Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 27 человек

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино выросло до 27 человек. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.

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По её словам, один пациент госпитализирован в Шебекинскую центральную райбольницу, 21 человек был направлен в областную клиническую больницу, ещё четырём пациентам оказали амбулаторную помощь.

«Среди пострадавших один подросток. Всем оказана своевременная медпомощь как на этапе скорой медпомощи, так и на госпитальном этапе», - добавила Крылова.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что при атаке ВСУ на автобус в Шебекино погибли четыре женщины и несовершеннолетний ребёнок. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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