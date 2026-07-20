Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 27 человек
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино выросло до 27 человек. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.
По её словам, один пациент госпитализирован в Шебекинскую центральную райбольницу, 21 человек был направлен в областную клиническую больницу, ещё четырём пациентам оказали амбулаторную помощь.
«Среди пострадавших один подросток. Всем оказана своевременная медпомощь как на этапе скорой медпомощи, так и на госпитальном этапе», - добавила Крылова.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что при атаке ВСУ на автобус в Шебекино погибли четыре женщины и несовершеннолетний ребёнок. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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