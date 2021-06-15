Испания начинает Евро-2020 с нулевой ничьей со Швецией

Сборная Испании по футболу в стартовом матче Чемпионата Европы, проходившем в Севилье, не смогла обыграть Швецию.

Имея огромное преимущество по владению мячом (75% против 25%) и ударам по воротам (17 – 4), «Красная фурия» неожиданно для многих сыграла со скандинавами вничью 0:0.

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На предпоследней минуте основного времени игры Жерар Морено имел прекрасный шанс принести Испании победу, однако голкипер шведов Робин Ульсен отбил ногой удар, нанесенный с нескольких метров.

Таким образом, команда Луиса Энрике после первого тура делит со шведами второе место в Группе «Е», лидером которой остается Словакия.

Сборная Испании трижды становилась чемпионом Европы по футболу (1964, 2008 и 2012 годы) и один раз чемпионом Мира (2010 год).

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Фото: facebook.com/EURO2020
ТЕГИ:ИспанияШвецияФутболЧемпионат Европы 2020
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