Испания начинает Евро-2020 с нулевой ничьей со Швецией
Сборная Испании по футболу в стартовом матче Чемпионата Европы, проходившем в Севилье, не смогла обыграть Швецию.
Имея огромное преимущество по владению мячом (75% против 25%) и ударам по воротам (17 – 4), «Красная фурия» неожиданно для многих сыграла со скандинавами вничью 0:0.
На предпоследней минуте основного времени игры Жерар Морено имел прекрасный шанс принести Испании победу, однако голкипер шведов Робин Ульсен отбил ногой удар, нанесенный с нескольких метров.
Таким образом, команда Луиса Энрике после первого тура делит со шведами второе место в Группе «Е», лидером которой остается Словакия.
Сборная Испании трижды становилась чемпионом Европы по футболу (1964, 2008 и 2012 годы) и один раз чемпионом Мира (2010 год).
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