Испания и Португалия добавили Украину в совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Украина, Испания и Португалия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом информирует Королевская футбольная испанская федерация.
Как отмечается в сообщении RFEF, предложение уже получило безусловную поддержку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в мировом проекте и реорганизации европейского футбола в такой форс-мажорной ситуации.
При этом, несмотря на включение Украины в так называемую Иберийскую заявку, дорожная карта первенства не изменится: Испания сохранит за собой 11 стадионов чемпионата, Португалия - 3.
Украина в 2012 году совместно с Польшей была хозяйкой чемпионата Европы по футболу. Испания принимала мировое первенство в 1982 году.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российские телеканалы ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ» изрядно потратились на приобретении у ФИФА прав на трансляцию чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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