Испания и Португалия добавили Украину в совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Украина, Испания и Португалия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом информирует Королевская футбольная испанская федерация.

Как отмечается в сообщении RFEF, предложение уже получило безусловную поддержку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в мировом проекте и реорганизации европейского футбола в такой форс-мажорной ситуации.

При этом, несмотря на включение Украины в так называемую Иберийскую заявку, дорожная карта первенства не изменится: Испания сохранит за собой 11 стадионов чемпионата, Португалия - 3.