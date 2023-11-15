«Ирония против гламура»: Губерниев не боится отдать ТЭФИ Черданцеву
«Голос биатлона» сказал в эфире НСН, что является рекордсменом по статуэткам и будет рад победе Георгия, а телекритик Мельман указал на «огламуренность» Черданцева.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН сказал, что считает большой честью выдвижение на премию ТЭФИ, но не расстроится, если проиграет.
Накануне были названы финалисты Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2023. Губерниев претендует на победу в номинации «ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Его единственный соперник - Георгий Черданцев.
«Я спокойно смотрю на эти статуэтки, у меня их четыре штуки и в ближайшие годы никто из спортивных людей столько не выиграет. Я уже давно рекордсмен, но хочу сказать огромное спасибо академии и всем людям, которые меня выдвигали. Я порадуюсь первый, когда Юра поднимется на сцену и будет получать эту статуэтку, он прекрасный комментатор и действительно, здорово выполняет свою работу. Далеко не все, мягко говоря, футбольные комментаторы хорошо ее делают. Если Георгий победит, я буду только рад», - сказал Губерниев.
При этом он готов разделить победу со своими коллегами.
«Если я проиграю, то не расстроюсь, если выиграю – порадуюсь. Но это будет не моя победа, а каналов и коллективов, в которых я работаю. Спасибо тем, кто голосовал, и, конечно, тем людям, с кем я работаю, это великолепные профессионалы. Для меня это большая честь и огромная ответственность», - добавил «голос биатлона».
Со своей стороны, телевизионный обозреватель Александр Мельман в интервью НСН сравнил противостояние Черданцева с Губерниевым с битвой претендующих на ТЭФИ сериалов «Шаляпин» и «Раневская».
«Губерниев и Черданцев – это почти как с сериалами "Шаляпин" и "Раневская". Дима Губерниев - мой хороший приятель, Я, конечно, не все одобряю, когда он влезает в пиар и политику, но он очень хороший ведущий, у него есть самоирония. Губерниев в биатлоне неподражаем, а его итоговые ночные программы – это такой эстрадный номер: и ирония, и юмор, и понимание. А у Черданцева футбольная итоговая программа немножко гламурная и кажется, что Георгий стал огламуренным, но нет. Он давно не брал в руки шашки, но когда он стал вновь комментировать футбольные матчи, - не только международные и Чемпионат Италии, но и наш чемпионат, - он это делает замечательно. У него блестящий русский язык. Оба достойны. Не то что, я говорю, как Соломон: и ты прав, и ты. Действительно и тот, и другой достойны ТЭФИ», - заключил собеседник НСН.
Ранее Мельман похвалил сериалы «Шаляпин» и «Раневская», отметив, что они не являются «клюквой», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куриные яйца за неделю подорожали на 3,4%
- «Зачем это России?»: Эксперт об идее отправить космонавтов на Луну
- Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей Кадырова
- Памфилова назвала российскую избирательную систему самой открытой и прозрачной
- В МИД России выразили надежду, что Финляндия не перекроет границу с Россией
- Футболист «Динамо» Федор Смолов впервые стал отцом
- ЦБ разрешил банкам скрывать чувствительную информацию до конца 2024 года
- Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом чемпионате ATP 2023
- МЧС РФ: из сектора Газа осталось эвакуировать 400 россиян
- На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru