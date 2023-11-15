«Ирония против гламура»: Губерниев не боится отдать ТЭФИ Черданцеву

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН сказал, что считает большой честью выдвижение на премию ТЭФИ, но не расстроится, если проиграет.

Накануне были названы финалисты Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2023. Губерниев претендует на победу в номинации «ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Его единственный соперник - Георгий Черданцев.