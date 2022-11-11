«Кинчев всегда интересен!»: Губерниев признался, что любит «Алису» и «Мастер»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН рассказал о своих музыкальных вкусах и рекомендовал всем сходить на концерты «Алисы», «Мастера» и вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера.

Константин Кинчев и группа «Алиса» представят 11 ноября в Москве свой новый альбом «Дудка», а 19 ноября выступят в Санкт-Петербурге.

«На "Алису" надо пойти, конечно, новый альбом – это очень интересно. Я слышал заглавную песню, сам альбом пока нет. Кинчев всегда интересен. Прекрасные музыканты, замечательные находки, я люблю Костю. Давно не был на "Алисе", кстати, с удовольствием сходил бы, но, черт побери, в пятницу буду на работе в Иванове, не успею», - сказал Губерниев НСН.