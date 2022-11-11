«Кинчев всегда интересен!»: Губерниев признался, что любит «Алису» и «Мастер»

«Голос биатлона» сказал в эфире НСН, что пока не слышал новый альбом «Алисы», однако любит творчество Кинчева и сожалеет, что не попадет сегодня на концерт.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН рассказал о своих музыкальных вкусах и рекомендовал всем сходить на концерты «Алисы», «Мастера» и вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера.

Константин Кинчев и группа «Алиса» представят 11 ноября в Москве свой новый альбом «Дудка», а 19 ноября выступят в Санкт-Петербурге.

«На "Алису" надо пойти, конечно, новый альбом – это очень интересно. Я слышал заглавную песню, сам альбом пока нет. Кинчев всегда интересен. Прекрасные музыканты, замечательные находки, я люблю Костю. Давно не был на "Алисе", кстати, с удовольствием сходил бы, но, черт побери, в пятницу буду на работе в Иванове, не успею», - сказал Губерниев НСН.
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Комментатор также собирается посетить концерт в Москве вокалиста группы Deep Purple Джо Линна Тернера, который пройдет 17 ноября.

«На следующей неделе в Москву приезжает Джо Линн Тернер, легендарный вокалист Deep Purple и Rainbow. Я всем рекомендую, потому что сейчас на фоне отсутствия зарубежных артистов Джо Линн Тернер, у которого жена из Белоруссии, этот мосточек сохранил. Я пойду с ребенком и будут слушать "I surrender" и "Perfect Strangers" в замечательном исполнении, тем более он сейчас новый альбом выпустил. Традиция хард-рока живы. Накануне ушел Дэн Маккаферти, основатель Nazareth, и к ветеранам надо относиться бережно. При этом Джо Линн Тернер, хоть и ровесник моей мамы, находится в прекрасной вокальной форме, плюс он поменял имидж. У него наследственная проблема, из-за которой Тернер всегда ходил в парике, а сейчас решил предстать без волос, в новом образе, более смелом и вызывающем, так что всем рекомендую», - посоветовал Губерниев.

По его словам, российские рокеры и металлисты также «не потеряли прыть». При этом комментатор, которого называют «голосом биатлона» указал на группы «Воскресенье», «Мастер» и Валерия Кипелова.

«25 ноября будет 35-летний юбилей группы "Мастер", где по-прежнему играет один из лучших басистов страны Алик Грановский. Я всем рекомендую. Мне также интересно, что продолжает делать Алексей Романов с "Воскресеньем", Женю Маргулиса очень сильно люблю. Конечно, слежу за Кипеловым. В основном это люди, которые играют тяжелые вещи. Если брать "Арию", Артура Беркута, концертная жизнь продолжается, мы следим за ней. Эти металлисты и рокеры хорошей закалки не потеряли прыть и форму, и продолжают радовать нас как новыми альбомами и песнями, так и старыми суперхитами», - подчеркнул собеседник НСН.
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Кроме того, Губерниев сообщил, что его собственная музыкальная группа Giber Band откроет биатлонный сезон концертом в Москве 19 ноября.

Ранее НСН рассказывала, как прошли концерты групп The Hatters и Lascala, состоявшиеся в столице на ноябрьские праздники.

«Культурный гид» НСН с анонсами самых интересных концертов и других ярких событий выходит по четвергам на сайте NSN.FM и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МузыкаДмитрий ГуберниевКонстантин Кинчев
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