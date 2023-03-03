Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4.

Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Дубае

Медведев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 75% брейк-поинтов. У Джоковика пять эйсов, одна «двойная» и один реализованный брейк-поинт.

В финале турнира россиянин сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры