Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае
3 марта 202320:20
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4.
Медведев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 75% брейк-поинтов. У Джоковика пять эйсов, одна «двойная» и один реализованный брейк-поинт.
В финале турнира россиянин сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России
- Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха
- Метрополитен-музей вновь изменил национальность Ивана Айвазовского
- США выделят новый пакет военной помощи Украине
- Китай отменит ограничения на въезд туристов из России
- Мелитополь стал столицей Запорожской области
- Экс-разведчик США Риттер допустил бунт ВСУ против Зеленского
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика «Спутник V»
- Актер Назаров заверил, что отвечает отказом на предложения проспонсировать ВСУ
- Собянин рассказал о реализованных в Зеленограде проектах благоустройства
3 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru