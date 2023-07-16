«Интер Майами» официально подтвердил переход Месси
16 июля 202303:38
Американский футбольный клуб «Интер Майами» выложил ролик, подтверждающий переход аргентинского форварда Лионеля Месси.
«Да, ребята. Увидимся в Майами», — сказал футболист. Презентация Месси назначена на 16 июля.
Ранее президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru