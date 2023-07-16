«Интер Майами» официально подтвердил переход Месси

Американский футбольный клуб «Интер Майами» выложил ролик, подтверждающий переход аргентинского форварда Лионеля Месси.

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«Да, ребята. Увидимся в Майами», — сказал футболист. Презентация Месси назначена на 16 июля.

Ранее президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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