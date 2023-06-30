Болельщики признали гол Месси лучшим в Лиге чемпионов сезона-2022/23
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своём сайте результаты голосования за лучший гол в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023.
На первое место болельщики поставили Лионеля Месси, который отличился в составе «ПСЖ» в матче третьего тура группового этапа против португальской «Бенфики» (1:1). Аргентинец отправил мяч в ворота Одиссеаса Влаходимоса с линии штрафной на 22-й минуте матча.
Второе место болельщики отдали Винисиусу Жуниору и его голу в полуфинале турнира («Реал» - «Ман Сити», 1:1 ), а на третье они поставили мяч, забитый Эрлингом Холандом за «Ман Сити» в матче второго тура группового этапа против «Боруссии» (2:1).
Отметим, что десятка голов для голосования была отобрана группой технических наблюдателей УЕФА. При этом специалисты поставили на первое место гол Холанда, а мяч, забитый Мессии - только на третье место. "Серебро" они отдали Килиану Мбаппе, отличившемуся в матче группового этапа против «Ювентуса».
Ранее нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан автором самого красивого гола в итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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